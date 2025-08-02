Подполковник Дэвис: ВСУ в ближайшее время могут потерять Красноармейск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне успешного продвижения Российской армии уже в ближайшее время могут потерять Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Россия уверенно продолжает двигаться вперед. Кажется, что остается чуть больше двух километров до окраины села Родинское, на территории которого есть важные транспортные артерии, необходимые для поддержки Покровска», — сказал Дэвис.

По его словам, если Российская армия прорвется в Красноармейск, то ВСУ придется сдаться, покинуть город или проститься с жизнью.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Населенный пункт был взят южной группировкой войск.