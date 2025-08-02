Возможности «Орешника» сравнили с тактическим ядерным оружием

Ходаренок: Характеристики РК «Орешник» сравнимы с тактическим ядерным оружием

Ракетный комплекс «Орешник» по характеристикам поражения целей можно сравнить с тактическим ядерным оружием, поскольку с его помощью можно ударить по противнику в пределах целого континента. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, его цитирует ТАСС.

«Это новый шаг по повышению готовности наших вооруженных сил нанести по противнику удар. Причем удар очень большой дальности — в пределах всего европейского континента, если этого потребует обстановка», — пояснил специалист.

Ходаренок также прокомментировал новость о поступлении в распоряжение ВС России первого серийного комплекса «Орешник». По его словам, вероятно, РК будет находиться на вооружении у ракетных бригад оперативно-стратегических объединений.

«По всей видимости, уже разработан план поставок, соответствующий очередности получения округами этой новой перспективной системы, которая резко усилит боевые и оперативные возможности по поражению объектов противника», — добавил военный эксперт.

Заявление президента России Владимира Путина о поставке серийного комплекса «Орешник» российским войскам могло служить сигналом для потенциальных противников страны, полагает Ходаренок. Он отметил, что если темп поставок будет интенсивным, это создаст проблемы для противников, не обладающих вооружением с аналогичными тактико-техническими характеристиками.

«Это сигнал, что при развязывании вооруженного конфликта это оружие будет пущено в ход и эффект от его применения, вероятно, превзойдет самые смелые прогнозы и ожидания», — подчеркнул эксперт.