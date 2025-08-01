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15:17, 1 августа 2025Наука и техникаЭксклюзив

В России высказались о значении поступления первого серийного «Орешника» в войска

Колесник: Поступление первого «Орешника» в войска должно охладить горячие головы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Поступление первого серийного комплекса «Орешник» в распоряжение Вооруженных сил (ВС) России должно охладить горячие головы противников Москвы, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«То, что он поступил, это должно охладить горячие головы тех, кто пытается какие-то нападки на Россию осуществлять. Собственно, они уже воюют против России — английские, немецкие военнослужащие. Они садятся за пульт управления их же оружием и пытаются наносить удар по нашим войскам. "Орешник" поступил в наши войска, поэтому теперь пусть они ждут, когда произойдет нанесение удара и что после этого будет. Разговоры кончились», — заявил Колесник.

Ранее президент страны Владимир Путин сообщил, что в России произвели первый серийный комплекс «Орешник». Ракета уже поступила в распоряжение ВС РФ.

О первом применении ракеты «Орешник» российский лидер рассказал в ноябре 2024 года. Целью удара стало промышленное предприятие в Днепропетровске.

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