Временные ограничения ввели в аэропортах двух российских городов

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропортах Тамбова и Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

До этого стало известно, что три украинских дрона заметили в небе над Россией. Беспилотники были поражены дежурными средствами ПВО над Черным морем, Курской и Белгородской областями.