Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:16, 2 августа 2025Путешествия

Временные ограничения ввели в аэропортах двух российских городов

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропортах Тамбова и Саратова
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

До этого стало известно, что три украинских дрона заметили в небе над Россией. Беспилотники были поражены дежурными средствами ПВО над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией

    Полянский упрекнул ООН в лицемерии из-за игнорирования ударов ВСУ по России

    Землетрясение произошло у побережья Японии

    Трампа обвинили в приближении угрозы ядерной эскалации

    Временные ограничения ввели в аэропортах двух российских городов

    В московских аэропортах задержали более десятки рейсов из-за грозы

    В российском городе прозвучали взрывы

    Глава РФПИ назвал позором ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer

    Трамп сообщил о намерении Индии прекратить закупать нефть у России

    Экс-премьер Украины раскритиковал Зеленского за слова о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости