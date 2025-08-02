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11:39, 2 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам на уровне лидеров

Чепа: Готовность Зеленского к встрече не означает готовность к обсуждению
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Handout / Reuters

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к встрече на уровне лидеров не означает его готовность к обсуждению предложений со стороны России, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление украинского лидера.

«Мы давно заявляем о своей готовности. Но готовность Зеленского к встрече не означает его готовность к обсуждению тех предложений, которые давали мы. Его заявление носит больше пиар характер. Нет пока конкретики для встречи на высшем уровне. Поэтому я думаю, что заявление Зеленского — это только заявление», — отметил Чепа.

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Ранее Зеленский сообщил, что Украина готова вести переговоры на уровне лидеров, чтобы установить долгосрочный мир. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о необходимости мира на Украине. Зеленский подчеркнул, что в Киеве слышат слова российского руководства, надеясь, что они означают намерение закончить военный конфликт, а не выиграть время.

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