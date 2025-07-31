«Добавить здесь нечего». В России оценили тайные переговоры о смене власти на Украине. Чем это может обернуться?

Песков: Информация СВР о смене Зеленского на Залужного говорит сама за себя

Информация Службы внешней разведки (СВР) России о замене президента страны Владимира Зеленского на посла страны в Великобритании, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорит сама за себя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорит сама за себя, поэтому добавить здесь нечего Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее СВР России сообщила, что США и Великобритания организовали встречу по замене президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что на ней также присутствовали глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак, глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

По данным разведки, замена главы государства является одним из условий перезагрузки отношений Киева со странами Запада. В частности, это необходимо для продолжения инвестиций Запада в украинскую экономику.

В России оценили последствия смены власти на Украине

Информация СВР о тайных переговорах насчет смены власти на Украине внесет раздор в ряды врагов, указал журналист Вадим Авва. По его словам, нет никаких оснований не верить данным о возможной замене Зеленского на Залужного.

Вся история власти в современной Украине состоит из непрерывной череды предательств политиков Вадим Авва журналист

Он также назвал просочившуюся информацию прекрасной новостью и отметил, что все руководство нынешней Украины — это «крысы в крысятнике, которые стремятся сожрать друг друга». Залужный, по его мнению, сможет заменить Зеленского на посту президента Украины, так как тот установил в стране жесткую диктатуру и после него нужен еще больший диктатор.

«Залужный на эту роль вполне подходит», — заявил собеседник. Зеленский же, отметил он, после ухода с поста рискует отправиться под международный трибунал.

В США прокомментировали информацию СВР о «выборах» президента Украины

Отчет Службы внешней разведки России о тайных выборах президента Украины говорит о том, что постсоветская страна не имеет собственной демократии, считает американский аналитик Скотт Риттер.

Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа (...) Это демонстрирует, без тени сомнения, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав Скотт Риттер американский аналитик

О замене Зеленского на Залужного ранее говорил лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш. «Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник», — отмечал он.

На Украине прокомментировали поездку Ермака в Альпы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с представителями США и Великобритании появился с согласия Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Бывший нардеп указал, что многие настаивают на том, что надо поменять и Зеленского, и Ермака. По его мнению, Запад думает, каким образом ослабить нынешнего украинского лидера.

Олейник добавил, что у Зеленского сейчас стоит вопрос о личных гарантиях безопасности после сложения президентских полномочий. Он допустил, что их может дать Великобритания. Если же президент пойдет на рокировку с Залужным, остается вопрос о его безопасности внутри страны.

Ермак может выстроить такую комбинацию... Если, например, Ермак остается на своей должности или какая-то должность, аналогичная, например, премьер-министр. У Залужного же нет абсолютно людей, которые могли бы заполнить кабинет министров... Тогда это было бы как гарантия. Но, похоже на то, что эта комбинация не устраивает и американцев Владимир Олейник экс-депутат Верховой Рады

По его словам, США хотят сместить Зеленского вне зависимости от того, кто займет его место. Экс-депутат добавил, что преемник будет в любом случае подчиняться Западу, поскольку независимых кандидатов и ресурсов на независимую политику у Украины нет.

