«Это четкое послание Трампу». Еще одна страна признала новые регионы России. Что об этом известно?

Никарагуа признала частью России ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Никарагуа признала Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области регионами Российской Федерации. Об этом говорится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину и опубликованном на портале El 19 Digital.

«От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации», — сказано в послании.

Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, подписавшие письмо, отметили свою поддержку героической борьбы России против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Они также выразили солидарность с российскими семьями, которые пожертвовали жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире.

Мы уверены в победе России над этими силами зла, над державами-гегемонами, над фашизмом. Победа России — это победа человечества Даниэль Ортега и Росарио Мурильо сопрезиденты Никарагуа

Четыре новых региона — ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Kremlin Pool Photo / AP

Кто еще признает новые регионы России?

Помимо Никарагуа, новые границы России признают ряд постсоветских республик. В частности, 30 сентября 2022 года президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал вхождение регионов восстановлением справедливости.

«Этот день всегда будет напоминанием о том, что сила народа — в единстве и сплоченности (...) Возвращение в состав России — это восстановление исторической и человеческой справедливости», — отмечал глава государства.

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В марте 2023 года вхождение четырех регионов признал и президент Сирии Башар Асад, подчеркнув, что это исторически часть России. Хотя в прошлом году глава государства лишился власти, новое руководство арабской республики никак не высказывалось по этой теме.

Тогда же территориальные изменения признала и Северная Корея. Позже КНДР оказала поддержку России, в том числе по освобождению Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии Сергей Лавров глава МИД России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кроме того, ряд дружественных России стран сохраняют нейтралитет по вопросу новых регионов и отходят от критики со стороны Запада. Например, подобной стратегии придерживается Китай.

Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, Китай очень настороженно относится к любым территориальным изменениям в мире, что предопределяет его нынешнюю позицию по новым регионам. Историк добавил, что причиной этого является вопрос статуса Тайваня и риск вооруженного конфликта из-за него.

Для Китая это вопрос борьбы с сецессией. Именно поэтому он не поддерживает территориальные изменения в других странах: нельзя выступать против условного отделения Тибета или Синьцзяна и одновременно поддерживать отделение ДНР и ЛНР от Украины Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН

Может ли Трамп признать новые регионы для урегулирования конфликта на Украине?

12 апреля агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне назвал американскому лидеру признание четырех регионов частью России самым быстрым путем прекращения конфликта на Украине.

«Специальный посланник США сел с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и передал четкое послание. По словам Уиткоффа, самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая дала бы России право собственности на четыре восточноукраинских региона», — приводит агентство слова источников.

Однако идея Уиткоффа вызвала сопротивление со стороны спецпосланника Трампа по Украине генерала Кита Келлога. Он подчеркнул, что Киев никогда не согласится на подобные договоренности.

При этом сам Трамп 23 апреля обвинил Владимира Зеленского в нежелании признать Крым частью России.

Зеленский хвастается на первой полосе газеты The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает Крым за Россией, здесь нечего обсуждать". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы Дональд Трамп президент США

Кроме того, 26 апреля хозяин Белого дома раскритиковал статью газеты The New York Time о том, что Украина должна вернуть потерянные территории. Он назвал данную идею нелепой, а само издание — бездарным.

«Какую бы сделку я ни заключил с Россией и Украиной, какой бы хорошей она ни была, даже если это будет самая лучшая сделка, которую когда-либо заключали, неудачная The New York Times будет отзываться о ней плохо», — отмечал глава государства.