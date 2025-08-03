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22:11, 3 августа 2025Мир

Американист раскрыл две причины заявления Трампа об атомных подлодках

Политолог Дудаков назвал заявления Трампа о подлодках попыткой отвлечь внимание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Недавние заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — попытка отвлечь внимание от внутренних проблем. Такое мнение в разговоре с «МК» выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Как утверждает эксперт, можно выделить две причины, по которым американский лидер решил поднять тему с атомными подлодками. «Первая причина заключается в том, что ему очень хочется показать силу в переговорном процессе с Россией и продемонстрировать, что он якобы может оказывать какое-то давление на Россию. Хотя это давление, конечно, абсолютно формальное», — отметил Дудаков. При этом подобные заявления дают Трампу возможность выставить себя в более выгодном свете в глазах американских «ястребов».

«Что касается второй причины, — это отвлечение внимания от внутренних проблем. Здесь, думаю, две истории. Первая — дело Эпштейна, которое развивается», — напомнил политолог. Другой, более серьезной причиной, является хаос на рынке труда в Соединенных Штатах, считает Дудаков. Резкое падение числа создаваемых рабочих мест и решение Трампа уволить главу Бюро трудовой статистики за публикацию таких данных вызывает недовольство у демократов и критиков американского президента.

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«В ответ он перебивает повестку такими пустыми заявлениями про передислокацию атомных подводных флотов, хотя всем очевидно, что американский атомный подводный флот и так постоянно курсирует из одного региона в другой и, скорее всего, представлен во всем Мировом океане», — указал американист.

Ранее Трамп заявил о передислокации двух атомных подводных лодок. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» со стороны российского политика.

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