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Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
13:04, 3 августа 2025Спорт

Бывший тренер сборной России раскритиковал новое правило в КХЛ

Плющев: Новое правило контроля шайбы в КХЛ превращает игру в тараканьи бега
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал новое правило в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которое запрещает контролировать шайбу за воротами более трех секунд. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

Плющев счел новинку откровенно вредной. «Это правило делает нашу игру хаотичной, упрощает ее и даже ломает. Ни в Европе, ни тем более в НХЛ, где хоккей в последние годы — умный и комбинационный, это правило, превращающее игру в тараканьи бега, никогда не внедрят. А мы, ни о чем не думая, внедряем — и теряем рисунок своего хоккея», — заключил он.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборную России к участию в Олимпийских играх — 2026. В IIHF заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.

Российские и белорусские хоккеисты отстранены от международных турниров с 2022 года.

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