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Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
14:02, 3 августа 2025Спорт

Мамаев заявил об отсутствии проблем в российском футболе

Мамаев заявил, что глобально в российском футболе проблем нет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Экс-футболист Павел Мамаев высказался о проблемах российского футбола. Его слова приводит Sport24.

Мамаев заявил, что глобально в российском футболе проблемы отсутствуют. «Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам. Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — отметил он.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола. Он счел таковой уровень подготовки игроков в школах и академиях.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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