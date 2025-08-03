Мамаев заявил об отсутствии проблем в российском футболе

Мамаев заявил, что глобально в российском футболе проблем нет

Экс-футболист Павел Мамаев высказался о проблемах российского футбола. Его слова приводит Sport24.

Мамаев заявил, что глобально в российском футболе проблемы отсутствуют. «Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам. Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — отметил он.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола. Он счел таковой уровень подготовки игроков в школах и академиях.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.