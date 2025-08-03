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08:56, 3 августа 2025Спорт

Медведева рассказала о совмещении работы и личной жизни

Медведева рассказала, что планирует по календарю время для встреч с возлюбленным
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о совмещении работы и личной жизни. Ее комментарий приводит «Матч ТВ».

По ее словам, важен правильный тайм‑менеджмент с обеих сторон. «Нам комфортно существовать в таком режиме, потому что вечное понимание, что ты скучаешь по человеку, дает тебе возможность не перегореть и не уйти в кризис. Видеться мы можем либо рано утром, либо поздно вечером. Но это наш осознанный выбор», — заявила Медведева. Фигуристка добавила, что они с ее возлюбленным планируют по календарю время для встреч.

Ранее Медведева раскрыла имя своего молодого человека. Им оказался танцор Ильдар Гайнутдинов. Вместе они принимали участие в телевизионном шоу «Звездные танцы».

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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