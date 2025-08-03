Нурмагомедов назвал дату следующего боя брата Умара

Хабиб Нурмагомедов заявил, что брат Умар подерется на турнире UFC 18 октября

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал дату следующего боя троюродного брата Умара Нурмагомедова. Его слова приводит «Чемпионат».

Нурмагомедов заявил, что брат подерется на турнире UFC 18 октября, который пройдет в Ванкувере (Канада). Соперника россиянина он не назвал.

Нурмагомедов-младший восстанавливается после травмы, которую он получил в поединке с грузином Мерабом Двалишвили в январе. Тогда он проиграл сопернику единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

29-летний Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА.