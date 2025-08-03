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Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
15:44, 3 августа 2025Спорт

Российские пловцы завоевали золото в эстафете на ЧМ

Российские пловцы завоевали золото в мужской эстафете на чемпионате мира — 2025
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли мужскую комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты и 26,93 секунды. Серебряные медали завоевала команда Франции, бронзовыми призерами стали американцы.

Ранее 3 августа россияне завоевали еще три медали. Победу в плавании на спине на дистанции 50 метров одержал рекордсмен мира Климент Колесников, серебро — у Павла Самусенко. Илья Бородин завоевал бронзу в плавании на 400 метров комплексом.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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