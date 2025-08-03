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Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
14:11, 3 августа 2025Спорт

Российский пловец завоевал золото на чемпионате мира

Россиянин Колесников выиграл золото ЧМ в плавании на спине, серебро у Самусенко
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российские пловцы завоевали две медали в плавании на спине на дистанции 50 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото завоевал рекордсмен мира Климент Колесников, проплыв дистанцию за 23,68 секунды. Серебро у Павла Самусенко (24,17 секунды). Такое же время показал немец Питер Кетце.

1 августа российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом. Победу одержала американка Кейт Дугласс.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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