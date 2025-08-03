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15:11, 3 августа 2025Спорт

Российский пловец завоевал бронзу на чемпионате мира

Россиянин Бородин завоевал бронзу в плавании на 400 метров комплексом на ЧМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский пловец Илья Бородин завоевал бронзу в плавании на 400 метров комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первым приплыл четырехкратный олимпийский чемпион француз Леон Маршан. Серебро у японца Томоюки Мацуситы.

Ранее 3 августа россияне завоевали еще две медали в плавании на спине на дистанции 50 метров. Победу одержал рекордсмен мира Климент Колесников, серебро у Павла Самусенко.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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