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20:48, 3 августа 2025Спорт

Швейцарская спортсменка объяснила попадание допинга сексом

Швейцарская всадница Сибилла Фогт объяснила попадание допинга сексом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Швейцарская всадница Сибилла Фогт объяснила попадание допинга сексом с мужчиной, который употреблял запрещенное вещество. Ее слова приводит Bild.

Спортсменка заявила, что накануне интимной связи ее партнер принимал кокаин. Мужчина подтвердил эту информацию. «Я проявила неосторожность, вступив в контакт с человеком употребившим», — оправдалась Фогт.

Дисциплинарная комиссия французской федерации конного спорта приняла решение наказать всадницу. Спортсменка была отстранена от скачек в стране на шесть месяцев.

Ранее Спортивный арбитражный суд оправдал канадскую керлингистку Бриан Харрис, уличенную в применении допинга. Спортсменка смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм после секса с мужем, который принимал лигандрол.

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