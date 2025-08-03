Швейцарская спортсменка объяснила попадание допинга сексом

Швейцарская всадница Сибилла Фогт объяснила попадание допинга сексом

Швейцарская всадница Сибилла Фогт объяснила попадание допинга сексом с мужчиной, который употреблял запрещенное вещество. Ее слова приводит Bild.

Спортсменка заявила, что накануне интимной связи ее партнер принимал кокаин. Мужчина подтвердил эту информацию. «Я проявила неосторожность, вступив в контакт с человеком употребившим», — оправдалась Фогт.

Дисциплинарная комиссия французской федерации конного спорта приняла решение наказать всадницу. Спортсменка была отстранена от скачек в стране на шесть месяцев.

Ранее Спортивный арбитражный суд оправдал канадскую керлингистку Бриан Харрис, уличенную в применении допинга. Спортсменка смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм после секса с мужем, который принимал лигандрол.