Украинские соединения оказались блокированы на острове после российского удара по Херсону

Военкор Коц: В Херсоне ВСУ оказались блокированы на Корабельном острове

В Херсоне соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались блокированы на Корабельном острове. Об этом сообщает Telegram-канал Kotsnews.

По данным военкора Александра Коца, Воздушно-космические силы России продолжили наносить удары по автомобильному мосту в Херсоне, который соединяет основную часть города и остров Корабельный.

На нем расположен ряд украинских частей и соединений, которые оказались частично отрезаны от большой земли. Еще есть железнодорожный мост, но его пропускная способность гораздо ниже.

Вечером 2 августа стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по мосту в Херсоне при помощи ФАБ-3000. На следующее утро в социальных сетях появились кадры еще нескольких ударов по объекту.

На фоне ударов армии РФ по мосту в Херсоне украинские власти объявили в городе эвакуацию. Глава местной областной военной администрации Александр Прокудин призвал жителей переехать в другие районы.

Ранее сообщалось, что раскрыты последствия удара ВС России по мосту в Херсоне для ВСУ.