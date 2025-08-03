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22:55, 3 августа 2025Спорт

Умер советский чемпион мира по борьбе

Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов умер в 63 года
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Curdin / Unsplash

Чемпион мира по классической борьбе Владимир Попов умер в 63 года. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы Омской области.

Бывший спортсмен скончался в Омске. Причины смерти не называются. В организации выразили соболезнования родственникам Попова.

Попов — заслуженный мастер спорта СССР. На его счету также бронза Олимпиады-1988, два чемпионства Европы и два чемпионства СССР. После окончания спортивной карьеры он работал тренером в Швеции и Австралии, после чего вернулся в Россию.

Ранее мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер через несколько часов после проигранного американцу Филиппу Велле поединка. 37-летний спортсмен приехал в гостиницу в США и собирался поужинать, однако так и не вышел из номера.

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