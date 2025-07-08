В США боксер умер после проигранного поединка

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер через несколько часов после проигранного американцу Филиппу Велле поединка. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, 37-летний спортсмен приехал в гостиницу в США и собирался поужинать, однако так и не вышел из номера. На следующее утро боксер был найден мертвым. Полиция инициировала расследование случившегося.
Поединок между Родригесом и Велле прошел в американском Финиксе. Он проходил в весовой категории до 55,22 килограмма и завершился после шести раундов единогласным решением судей.
В активе Родригеса было 15 побед, из которых 7 нокаутом, 26 поражений, а также 3 ничьи. Он выступал на профессиональном ринге с 2007 года.