В США боксер умер после проигранного поединка

Мексиканский боксер Родригес умер после проигранного Велле поединка

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер через несколько часов после проигранного американцу Филиппу Велле поединка. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 37-летний спортсмен приехал в гостиницу в США и собирался поужинать, однако так и не вышел из номера. На следующее утро боксер был найден мертвым. Полиция инициировала расследование случившегося.

Поединок между Родригесом и Велле прошел в американском Финиксе. Он проходил в весовой категории до 55,22 килограмма и завершился после шести раундов единогласным решением судей.

В активе Родригеса было 15 побед, из которых 7 нокаутом, 26 поражений, а также 3 ничьи. Он выступал на профессиональном ринге с 2007 года.