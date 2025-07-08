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17:40, 8 июля 2025Спорт

В США боксер умер после проигранного поединка

Мексиканский боксер Родригес умер после проигранного Велле поединка
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер через несколько часов после проигранного американцу Филиппу Велле поединка. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 37-летний спортсмен приехал в гостиницу в США и собирался поужинать, однако так и не вышел из номера. На следующее утро боксер был найден мертвым. Полиция инициировала расследование случившегося.

Поединок между Родригесом и Велле прошел в американском Финиксе. Он проходил в весовой категории до 55,22 килограмма и завершился после шести раундов единогласным решением судей.

В активе Родригеса было 15 побед, из которых 7 нокаутом, 26 поражений, а также 3 ничьи. Он выступал на профессиональном ринге с 2007 года.

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