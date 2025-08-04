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02:00, 4 августа 2025Наука и техника

Названа дата выхода и цена Battlefield 6

Игра Battlefield 6 выйдет 10 октября, минимальная стоимость — $70
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Battlefield 6»

Студия EA раскрыла детали о новой игре серии Battlefield. Об этом говорится в опубликованном на YouTube ролике.

Разработчики рассказали, что в Battlefield 6 будет девять стартовых карт и несколько режимов игры — «Захват», «Превосходство», «Царь горы» и другие. Пользователям придется адаптировать свою стратегию и использовать различное оружие и боевую технику — в зависимости от ситуации. Также в игре появится режим королевской битвы.

EA назвала дату выхода игры — релиз Battlefield 6 состоится 10 октября. Бета-тестирование продлится с 7 до 17 августа. Стандартная версия тайтла обойдется по минимальной цене 70 долларов (5,6 тысячи рублей), расширенное издание «Фантом» оценили в 100 долларов (8 тысяч рублей). Предзаказ игры открыли в том числе и на Steam. Как и было известно, новая часть Battlefield не поддерживает русского языка и официально не продается в России.

Кроме того, разработчики раскрыли минимальные системные требования игры. Для ее запуска будет необходим компьютер с операционной системой (ОС) Windows 10, процессором Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Nvidia RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT 6GB, 55 гигабайтами свободного места на диске.

В начале июля разработчики из студии Cyberia Nova представили игру «Земский собор». Действие новой игры от создателей «Смуты» разворачивается после Смутного времени, а главным героем станет казак Кирша. Релиз состоится 4 ноября 2025 года.

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