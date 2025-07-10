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10:53, 10 июля 2025Наука и техника

Создатели «Смуты» представили новую игру

Cyberia Nova анонсировала игру «Земский собор»
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра «Земский собор»

Разработчики из студии Cyberia Nova представили игру «Земский собор». Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании.

Действие новой игры от создателей «Смуты» разворачивается после Смутного времени, а главным героем станет казак Кирша, уже встречавшийся в первом проекте. Разработчики утверждают, что полностью переосмыслили основные механики игры, поменяли систему передвижения персонажей, добавили новые сюжетные элементы и интерактивные возможности

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«Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года, — говорят разработчики. — Кирша стремится не допустить на трон иноземцев, а также предателей. Для этого герою потребуется не только острый ум и смекалка, но и острая сабля».

Креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских подчеркнул, что отдельное внимание разработчики уделили боевой системе: игрок сможет комбинировать приемы ближнего и дальнего боя, а также появится больше возможностей для скрытного устранения врагов. По его словам, сюжет игры будет линейным и без RPG-элементов.

«Земский собор» выйдет на ПК и доступна в магазине VK Play. Релиз состоит 4 ноября 2025 года.

О планах по созданию новой игры продюсер «Смуты» Андрей Белов рассказывал «Ленте.ру» еще в ноябре 2024 года. «Мы активно работаем над продолжением истории — "Земский собор", — рассказывал тогда Белов. — Эта игра тоже будет построена на исторических событиях, но уже с уклоном сторону детективного шпионского романа».

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