Создатели «Смуты» представили новую игру

Cyberia Nova анонсировала игру «Земский собор»

Разработчики из студии Cyberia Nova представили игру «Земский собор». Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании.

Действие новой игры от создателей «Смуты» разворачивается после Смутного времени, а главным героем станет казак Кирша, уже встречавшийся в первом проекте. Разработчики утверждают, что полностью переосмыслили основные механики игры, поменяли систему передвижения персонажей, добавили новые сюжетные элементы и интерактивные возможности

«Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года, — говорят разработчики. — Кирша стремится не допустить на трон иноземцев, а также предателей. Для этого герою потребуется не только острый ум и смекалка, но и острая сабля».

Креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских подчеркнул, что отдельное внимание разработчики уделили боевой системе: игрок сможет комбинировать приемы ближнего и дальнего боя, а также появится больше возможностей для скрытного устранения врагов. По его словам, сюжет игры будет линейным и без RPG-элементов.

«Земский собор» выйдет на ПК и доступна в магазине VK Play. Релиз состоит 4 ноября 2025 года.

О планах по созданию новой игры продюсер «Смуты» Андрей Белов рассказывал «Ленте.ру» еще в ноябре 2024 года. «Мы активно работаем над продолжением истории — "Земский собор", — рассказывал тогда Белов. — Эта игра тоже будет построена на исторических событиях, но уже с уклоном сторону детективного шпионского романа».