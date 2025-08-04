Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:32, 4 августа 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret стала лицом российского бренда

Шведская топ-модель Хоск стала лицом новой коллекции российского бренда Ekonika
Екатерина Ештокина

Фото: Ekonika

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск стала лицом российского бренда Ekonika. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица снялась в новой коллекции упомянутой марки. Так, она предстала на одном из размещенных снимков в белоснежном брючном костюме, держа в руках массивный бордовый клатч.

Материалы по теме:
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022
Порочные сети: самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
Порочные сети:самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
1 марта 2022

Звезда позировала на фоне воды и глыб льда в Исландии. Стилисты сделали ей собранную укладку с выпущенной у лица прядью, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В июле российский бренд YANINA Couture провел показ на Неделе моды в Париже. Креативный директор марки Юлия Янина представила кутюрную коллекцию на дефиле, которое состоялось в историческом французском особняке XIX века — Hotel Marcel Dassault.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У нового командующего Воздушными силами ВСУ нашлась больная мать под Белгородом. Он продолжает наносить удары по региону

    Решение Эстонии отгородиться от России на границе сочли бессмысленным

    Овечкин заработал больше всех в НХЛ

    ВСУ ударили по железнодорожной инфраструктуре под Волгоградом. Что известно о ночной атаке на Россию?

    В России медведь набросился на пришедшего на визг поросенка пастуха

    Сокращение сроков ультиматума Трампа объяснили

    Найден способ ослабить влияние предрасположенности к ожирению

    Россиянка отказалась ставить надгробный памятник бойцу СВО по одной причине

    Раскрыты подробности госпитализации Ивана Краско

    В Часовом Яре обнаружили подземный пункт ВСУ с инструкторами из НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости