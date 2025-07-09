Российский бренд провел показ на Неделе моды в Париже

Российский бренд YANINA Couture провел показ на Неделе моды в Париже

Модный дом YANINA Couture провел показ на Неделе высокой моды в Париже. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители российского бренда.

Креативный директор марки Юлия Янина представила кутюрную коллекцию на дефиле, которое состоялось в историческом французском особняке XIX века — Hôtel Marcel Dassault.

В текущем сезоне дизайнер вдохновлялась творческим наследием YANINA Couture. Отмечается, что бренд по-прежнему остается единственным российским модным домом, ежегодно представляющим кутюрную коллекцию на Неделе высокой моды в Париже.

На показе присутствовали Эвелина Хромченко, Анастасия Полетаева, Джессика Каяне, Афия Беннетт, Зарина Ева, Оливия Флауэрс, Рашана MH, Андреа Кристеа, Ана Диас, Алина Респландес, Лианн Ансар, Рафаэль Сей, Жюльетта Лонге, Джулия Комил, Яэль Геллман и другие знаменитости.

Ранее в июле модный бренд показал платье из 125 миллионов живых водорослей.