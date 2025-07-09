Модный бренд показал платье из 125 миллионов живых водорослей

Модный бренд Iris Van Herpen показал платье из 125 миллионов живых водорослей

Нидерландский дизайнер Ирис ван Херпен представила наряд из 125 миллионов живых водорослей. Снимки с модного показа одноименного бренда публикует Vogue.

На дефиле, которое состоялось в рамках Недели высокой моды в Париже, показали платье из 125 миллионов одноклеточных водорослей. Отмечается, что при движении или изменении условий среды платье начинает светиться синим цветом. В проекте принимали участие не только сотрудники марки, но и ученые из Университета Амстердама и Института Фрэнсиса Крика.

Всего на создание образа Iris Van Herpen потребовалось около 35 технологических этапов: водоросли выращивали в лаборатории, затем их внедрили в гелевую среду, помещенную в специальные формы с дыхающей мембраной, что позволило микробам дышать и светиться.

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