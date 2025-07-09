Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:59, 9 июля 2025Ценности

Модный бренд показал платье из 125 миллионов живых водорослей

Модный бренд Iris Van Herpen показал платье из 125 миллионов живых водорослей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Tom Nicholson / AP

Нидерландский дизайнер Ирис ван Херпен представила наряд из 125 миллионов живых водорослей. Снимки с модного показа одноименного бренда публикует Vogue.

На дефиле, которое состоялось в рамках Недели высокой моды в Париже, показали платье из 125 миллионов одноклеточных водорослей. Отмечается, что при движении или изменении условий среды платье начинает светиться синим цветом. В проекте принимали участие не только сотрудники марки, но и ученые из Университета Амстердама и Института Фрэнсиса Крика.

Материалы по теме:
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

Всего на создание образа Iris Van Herpen потребовалось около 35 технологических этапов: водоросли выращивали в лаборатории, затем их внедрили в гелевую среду, помещенную в специальные формы с дыхающей мембраной, что позволило микробам дышать и светиться.

В марте 2024 года бренд Coperni представил сумку из воздуха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный онколог российского региона боролся за лекарства для своих пациентов. Почему теперь его хотят посадить в тюрьму?

    Под Одессой прогремел взрыв

    В штаб-квартире партии Ле Пен прошли обыски

    Стало известно о гибели российского чиновника на СВО

    Раскрыта судьба пропавших на Камчатке российских туристов

    В российском регионе школьников обяжут заниматься ушу

    Найден простой способ замедлить возрастные изменения мозга

    Подростки устроили серию терактов в двух российских регионах

    Прилетевшую из Дубая россиянку задержали за контрабандные волосы на 4 миллиона рублей

    Пропавшую абитуриентку техникума нашли закопанной в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости