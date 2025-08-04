Иностранный пловец-чемпион поддержал российских спортсменов

Чемпион мира по плаванию из ЮАР Питер Кетце поддержал российских спортсменов

Чемпион мира по плаванию из ЮАР Питер Кетце поддержал российских спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что рад возвращению россиян на международные турниры, отметив, что атлеты не могут повлиять на политическую обстановку в стране. «Я поддерживаю их, у меня хорошие с ними отношения», — подчеркнул он.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Сингапуре. Российские спортсмены завоевали 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Россияне впервые с 2019 года принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.