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17:46, 3 августа 2025Спорт

Стало известно место российских пловцов в медальном зачете чемпионата мира

Российские пловцы заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российские пловцы заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Сингапуре. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Отечественные спортсмены завоевали 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Победителями стали китайцы (15 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых наград). На втором месте расположилась сборная Австралии (13-7-8). Третьими оказались американцы.

Ранее российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли мужскую комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате мира. Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты и 26,93 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре. Российские и белорусские спортсмены на турнире выступали в нейтральном статусе.

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