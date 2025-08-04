Многократный чемпион России умер на соревнованиях в Нижнем Новгороде

Чемпион России Пуляев умер на турнире по триатлону в Нижнем Новгороде

Многократный чемпион России по зимнему плаванию Андрей Пуляев умер на соревнованиях IRONSTAR 113 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По информации источника, это произошло 3 августа. Мужчине стало плохо под конец водной части. Спасатели передали его врачам скорой помощи, однако реанимационные действия не принесли результата.

Отмечается, что Пуляев был опытным и подготовленным спортсменом. Он имел допуск к подобным стартам и уже принимал участие в турнирах по триатлону.

Ранее в Нижнем Новгороде во время соревнований X-WATERS Volga умер пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Он также почувствовал себя плохо в воде.