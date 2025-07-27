Российский пловец умер во время соревнований. Спортсмен почувствовал себя плохо прямо перед финишем

Пловец из Москвы Ионов умер во время соревнований в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде во время соревнований X-WATERS Volga умер пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

Буквально перед финишем Дмитрий, по-видимому, почувствовал себя плохо, он обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Его немедленно начали эвакуировать на лодку. Прямо в момент выхода из воды он потерял сознание Пресс-служба X-WATERS Volga

Пловцу была оказана первая помощь, после чего его госпитализировали. Отмечается, что несмотря на все усилия медиков, мужчину не удалось спасти.

Позже в сети появились кадры соревнований X-WATETS Volga в Нижнем Новгороде, во время которых умер пловец из Москвы.

Атлет умер во время соревнований по триатлону

В июле спортсмен Владимир Порфиров умер во время соревнований по триатлону в Москве. Атлет скончался во время заплыва на дистанции 1 миля на Лиге триатлона в Крылатском. Мужчина потерял сознание и начал тонуть.

Порфирова заметили спасатели и доставили на берег. Ему оказали первую помощь. Врачам не удалось спасти Порфирова. Причина смерти пока не установлена.

В Федерации триатлона России сообщили, что Порфиров принимал участие в подобных соревнованиях уже более десяти лет. Также там пообещали, что окажут помощь семье погибшего спортсмена.

Несколько спортсменов скончались во время матчей

В июне 26-летний футболист Артем Калмыков умер в Подольске во время матча Лиги «B-3» первенства Московской области между местным ФК «Парковый» и «Нарой» из Наро-Фоминска.

Спортсмен потерял сознание на 60-й минуте игры. Его вынесли за пределы поля, где до приезда скорой помощи его пытался реанимировать спортивный врач. Это не помогло, мужчина скончался.

По словам вдовы футболиста, Калмыков последний год жаловался на регулярное кровотечение из носа. Медики объясняли это сухостью в носу, а в феврале игрок прошел медицинское обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем.

В ноябре 2023 года стало известно, что хоккеист любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) Михаил Янчишин умер во время матча между командами «Армата» и «Фаворит». 61-летний нападающий «Арматы» потерял сознание в ходе встречи. В этот день на арене не дежурили врачи.

Также сообщалось, что в августе 2024 года во время футбольного матча в Ростовской области умер бывший тренер владикавказской «Алании» Калин Степанян. По информации Telegram-канала Mash, во время матча Степаняну стало плохо. На поле выехал реанимобиль, однако спасти специалиста не удалось.

В апреле 2025 года футбольный судья Артур Иксанов скончался во время матча в Красноярском крае. Рефери работал на турнире, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Матчи проходили на стадионе «Строитель» в Ачинске. Во время одной из встреч 45-летний Иксанов потерял сознание и упал на газон.

Медики прибыли на место через пять минут, но спасти арбитра не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. У Иксанова остались трое детей.