Меркурис: Запад перестал говорить об СВО для сохранения иллюзии стабильности

Спикеры из западных стран все меньше рассуждают о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Делается это для того, чтобы сохранить иллюзию стабильности на линии фронта, сказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По его мнению, на Западе еще цепляются за идею о том, что ситуация для Украины на линии фронта остается стабильной и что российские войска якобы не добиваются особого прогресса.

Меркурис подчеркнул, что недавние новости об успехах Вооруженных сил России в Часовом Яре демонстрируют стремительное продвижение в зоне спецоперации.

Ранее в США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине. Бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что о решающем факторе говорит взятие российскими войсками под контроль города Часов Яр. По его словам, падение важной стратегической позиции показывает и без того ухудшающееся положение на поле боя.

31 июля Минобороны России рапортовало о том, что подразделения южной группировки войск ВС России взяли под контроль Часов Яр. Несколько дней назад главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелым положение на пяти участках фронта.