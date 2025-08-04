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21:24, 3 августа 2025Бывший СССР

На Западе сделали признание о критическом положении ВСУ

Меркурис: Запад перестал говорить об СВО для сохранения иллюзии стабильности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Спикеры из западных стран все меньше рассуждают о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Делается это для того, чтобы сохранить иллюзию стабильности на линии фронта, сказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По его мнению, на Западе еще цепляются за идею о том, что ситуация для Украины на линии фронта остается стабильной и что российские войска якобы не добиваются особого прогресса.

Меркурис подчеркнул, что недавние новости об успехах Вооруженных сил России в Часовом Яре демонстрируют стремительное продвижение в зоне спецоперации.

Ранее в США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине. Бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что о решающем факторе говорит взятие российскими войсками под контроль города Часов Яр. По его словам, падение важной стратегической позиции показывает и без того ухудшающееся положение на поле боя.

31 июля Минобороны России рапортовало о том, что подразделения южной группировки войск ВС России взяли под контроль Часов Яр. Несколько дней назад главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелым положение на пяти участках фронта.

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