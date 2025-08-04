Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:55, 4 августа 2025Наука и техника

Назван источник глобальной угрозы для здоровья человека

The Lancet: Загрязнение пластиком признали серьезной угрозой для здоровья
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Пластиковое загрязнение признано «серьезной, растущей и недооцененной» угрозой для здоровья человека. Новый обзор, опубликованный в журнале The Lancet, предупреждает: пластик наносит масштабный ущерб, ежегодно унося жизни и провоцируя болезни, а связанные с этим экономические потери превышают 1,5 триллиона долларов.

Авторы обзора сравнивают воздействие пластика с такими известными опасностями, как загрязнение воздуха свинцом. Особую тревогу вызывают микропластик и наночастицы, которые уже обнаружены в организме человека, включая ткани сердца, легких и плаценты. Хотя полностью эффект воздействия этих частиц на здоровье еще не изучен, исследования уже показывают их потенциальную связь с воспалением, нарушениями обмена веществ и репродуктивными проблемами.

Материалы по теме:
Тефлон, канцерогены, микропластик. Ученый-диетолог развенчивает популярные страхи вокруг еды
Тефлон, канцерогены, микропластик.Ученый-диетолог развенчивает популярные страхи вокруг еды
5 декабря 2024
Токсичное окружение. Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
Токсичное окружение.Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
2 февраля 2023

Обзор приурочен к началу нового раунда переговоров ООН в Женеве, где представители почти 180 стран вновь попытаются согласовать первый в мире юридически обязывающий договор по борьбе с пластиковым загрязнением. Авторы призывают делегатов не упустить шанс на международное сотрудничество в борьбе с глобальным кризисом.

Согласно отчету, с 1950 года мировое производство пластика выросло с 2 до 475 миллионов тонн в год и к 2060 году может утроиться. При этом перерабатывается менее 10 процентов всего объема. Специалисты подчеркивают: без жестких международных мер ситуация будет лишь ухудшаться, а воздействие пластика на здоровье — усиливаться.

Ранее ученые раскрыли неожиданный путь попадания микропластика в организм. Оказалось, что основной источник — вовсе не еда или вода, а воздух внутри квартир и автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?

    В сети высмеяли содержимое сумки Дженнифер Энистон

    Назван плюс для России в назначении нового командующего Воздушными силами ВСУ

    На Украине легкомоторные самолеты начали превращать в ударные беспилотники

    Лазарева призналась в любви спонсирующему ВСУ рэперу Потапу

    Принято решение по изнасиловавшим российскую девочку мигрантам

    В ЕС заявили о заморозке помощи Украине

    Определились лидеры российского рынка люксовых автомобилей

    Стал известен новый страх бойцов ВСУ

    Во Львове загорелась гостиница с общежитием ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости