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14:06, 4 августа 2025Путешествия

Нос самолета со 180 пассажирами на борту отвалился после столкновения с птицей

CB: Самолет авиакомпании Iberia столкнулся со стервятником в небе над Мадридом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @ivancp25 / X

Самолет авиакомпании Iberia столкнулся со стервятником и развернулся в небе над Испанией. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, в воскресенье, 3 августа, Airbus A321XLR, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, Франция, был вынужден вернуться в аэропорт отправления сразу после взлета из-за столкновения со стервятником. После авиаинцидента нос самолета отвалился в воздухе, а левый двигатель оказался серьезно поврежден — в него засосало тушу птицы.

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Экипаж воздушного судна со 180 пассажирами на борту объявил чрезвычайное положение, достиг высоты около 2000 метров и приготовился к аварийной посадке. Через 20 минут Airbus благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе (ВПП) воздушной гавани испанской столицы. Пассажиры не пострадали и были эвакуированы с ВПП.

Ранее Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Во время полета появилась индикация неполетной конфигурации.

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