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09:48, 4 августа 2025Спорт

Овечкин заработал больше всех в НХЛ

Российский форвард Вашингтона Овечкин заработал больше всех в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заработал больше всех в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Sportrac.

По подсчетам источника, нападающий заработал 161,72 миллиона долларов. Ожидается, что за последний год контракта Овечкин получит еще почти 10 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге занял канадский форвард «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби (155,89 миллиона долларов). Замкнул тройку его одноклубник, российский нападающий Евгений Малкин (146,87 миллиона долларов).

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

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