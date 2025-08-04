Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о звонке Трампа

Журналистка Оуэнс рассказала, что получила звонок от Трампа насчет жены Макрона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждающая, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в прошлом была мужчиной, рассказала о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Подробностями она поделилась в интервью журналисту Такеру Карлсону, запись их беседы доступна на YouTube.

Оуэнс уточнила, что получила звонок от американского лидера в феврале. «Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») казался очень растерянным. Он сказал, что был сбит с толку, когда президент Франции отозвал его в сторону, чтобы поговорить (...) не о конфликте между Украиной и Россией, а спросить, знает ли он некую Кэндис Оуэнс», — вспомнила назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка.

По словам Оуэнс, Макрон попросил Трампа заткнуть ее, чтобы она перестала говорить о его жене.

Ранее Оуэнс предсказала поражение подавшего на нее в суд Макрона. Журналистка подчеркнула, что иск политика лишь доказывает ее правоту.

В феврале Оуэнс выпустила расследование, в котором заявила о трансгендерности (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) жены Макрона.