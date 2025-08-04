Посольство Германии ответило на протест МИД России

Посольство Германии отвергло протест МИД России из-за заявления о Курилах

Посольство Германии в Москве отвергает протест российского МИД в связи с высказыванием немецкого посла в Японии Петры Зигмунд о суверенитете РФ над Курильскими островами. Об этом сообщается в официальном заявлении дипмиссии, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы отвергаем позицию, согласно которой эти заявления якобы нарушили суверенитет Российской Федерации. Посол Германии в Японии не высказывалась относительно международно-правового статуса Южных Курил», — подчеркнули в полпредстве ФРГ.

Немецкая сторона считает российские претензии «очевидно несоразмерными», поскольку «обычное посещение

японского города двумя германскими дипломатами» становится поводом для ноты протеста, в то время как «сотни тысяч российских солдат день изо дня серьезнейшим образом нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее посольство Германии извинилось за публикацию карты оккупационных зон послевоенной Германии с издевкой над флагом СССР в Telegram-канале.