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17:20, 4 августа 2025Бывший СССР

Притворившихся русскими военных ВСУ выдал акцент

Солдаты ВСУ притворились российскими военными, но их выдал украинский акцент
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригады «Рубеж» притворились российскими военными, но их выдал украинский акцент. Об этом рассказал Telegram-канал «Цаплиенко».

Встреча российского и украинского подразделений произошла в селе под Красноармейском (украинское название — Покровск), сообщил канал. На прикрепленном к публикации видео солдат ВСУ обращается к российским военным, чтобы те вышли из укрытия. Однако те его не послушались. Авторы канала заключили, что украинского солдата «наверное, выдал акцент».

Ранее российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Красноармейске.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Сухецкое близ Красноармейска. Отмечается, что Красноармейск находится в оперативном окружении с северной стороны, а с южной и центральной идет активная работа.

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