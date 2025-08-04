Солдаты ВСУ притворились российскими военными, но их выдал украинский акцент

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригады «Рубеж» притворились российскими военными, но их выдал украинский акцент. Об этом рассказал Telegram-канал «Цаплиенко».

Встреча российского и украинского подразделений произошла в селе под Красноармейском (украинское название — Покровск), сообщил канал. На прикрепленном к публикации видео солдат ВСУ обращается к российским военным, чтобы те вышли из укрытия. Однако те его не послушались. Авторы канала заключили, что украинского солдата «наверное, выдал акцент».

Ранее российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Красноармейске.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Сухецкое близ Красноармейска. Отмечается, что Красноармейск находится в оперативном окружении с северной стороны, а с южной и центральной идет активная работа.