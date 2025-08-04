Раскрыты подробности госпитализации Ивана Краско

РЕН ТВ: Госпитализированный актер Иван Краско находится в реанимации с 31 июля

Госпитализированный в Санкт-Петербурге актер Иван Краско находится в реанимации с 31 июля. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Состояние артиста оценивается как тяжелое, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что госпитализация Краско связана с возрастными изменениями.

1 августа стало известно, что 94-летний народный артист России доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Концертный директор актера Вячеслав Смородинов рассказал, что он обратился за помощью в несколько Домов ветеранов сцены, куда можно определить артиста, однако во всех учреждениях ответили отказом. Смородинов пояснил, что для этого нужно «оставлять недвижимость», которой у Краско нет.

