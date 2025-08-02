Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:04, 2 августа 2025Культура

Стали известны причины госпитализации Ивана Краско

Госпитализация актера Ивана Краско была связана с возрастными изменениями
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Госпитализация актера Ивана Краско связана с его возрастом. Об этом рассказал РИА Новости источник из окружения 94-летнего артиста.

«Возрастные изменения, конечно, (сыграли свою роль в госпитализации — прим. «Ленты.ру») в том числе», — поделился собеседник агентства. Источник добавил, что Краско отказывается от еды и воды. Официальной информации о состоянии здоровья артиста пока нет.

1 августа стало известно, что 94-летний народный артист России доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Концертный директор актера Вячеслав Смородинов рассказал, что он обратился за помощью в несколько Домов ветеранов сцены, куда можно определить артиста, однако во всех учреждениях ответили отказом. Смородинов пояснил, что для этого нужно «оставлять недвижимость», которой у Краско нет.

По словам концертного директора, актер до сих пор находится в тяжелом состоянии. Его приходится кормить через зонд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов

    Десантника не пустили на концерт американского рэпера в Москве из-за формы

    В Индии не испугались угроз Трампа и решили закупать нефть у России

    Омбудсмен Башкирии взяла на контроль ситуацию с избитым за «неформальный вид» школьником

    В Газе сообщили о более чем 150 смертях жителей от голодания

    Захарова отреагировала на новый доклад ООН цитатой Маяковского

    Дважды перенесшая рак 21-летняя российская блогерша описала ощущения от химиотерапии

    Туристка отправилась в круиз с возлюбленным и оказалась в окружении похотливых свингеров

    Стали известны причины госпитализации Ивана Краско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости