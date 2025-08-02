Стали известны причины госпитализации Ивана Краско

Госпитализация актера Ивана Краско была связана с возрастными изменениями

Госпитализация актера Ивана Краско связана с его возрастом. Об этом рассказал РИА Новости источник из окружения 94-летнего артиста.

«Возрастные изменения, конечно, (сыграли свою роль в госпитализации — прим. «Ленты.ру») в том числе», — поделился собеседник агентства. Источник добавил, что Краско отказывается от еды и воды. Официальной информации о состоянии здоровья артиста пока нет.

1 августа стало известно, что 94-летний народный артист России доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Концертный директор актера Вячеслав Смородинов рассказал, что он обратился за помощью в несколько Домов ветеранов сцены, куда можно определить артиста, однако во всех учреждениях ответили отказом. Смородинов пояснил, что для этого нужно «оставлять недвижимость», которой у Краско нет.

По словам концертного директора, актер до сих пор находится в тяжелом состоянии. Его приходится кормить через зонд.