Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Ротор
Сегодня
20:00 (Мск)
Енисей
Россия — Лига PARI|3-й тур
Алекс Михельсен
Завтра
03:30 (Мск)
Карен Хачанов
Торонто
Амкал
Завтра
18:00 (Мск)
Квант
Fonbet Кубок России|1/256 финала
14:04, 4 августа 2025Спорт

Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2026

Прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В Пути чемпионов сыграют следующие пары:
«Лудогорец»/«Ференцварош» — «Шкендия»/«Карабах»;
«Лех»/«Црвена Звезда» — «Динамо» Киев/«Пафос»;
«Буде-Глимт» — «Штурм»;
«Селтик» — «Кайрат»/«Слован»;
«Базель» — «Мальме»/«Копенгаген».

В Пути представителей лиг встретятся:
«Фейеноорд»/ «Фенербахче» — «Ницца»/«Бенфика»;
«Рейнджерс»/«Виктория» — «Зальцбург»/«Брюгге».

Окончательный состав пар определится по итогам третьего отборочного раунда. Первые матчи этой стадии состоятся 19-20 августа. Ответные игры пройдут 26-27 августа.

В сезоне-2024/2025 победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале парижане обыграли «Интер».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скрытые бункеры и мобильные станции обслуживания. Как Украина пытается сохранить оставшиеся у нее F-16?

    Путин обозначил приоритеты в развитии ДНР

    В Госдуме призвали резко ужесточить продажи алкоголя в России

    Первому в России селу дадут звание за вклад в СВО

    Основатель сети «Красное & Белое» опроверг уход из Вологодской области

    Обвиняемым в падении военного истребителя на дом в Иркутске избрали меру пресечения

    В российском городе в песочнице на детской площадке появилась гигантская свастика

    В Польше призвали Запад сделать все для отказа Индии от Су-57

    Российские военные сбили дрон ВСУ из винтовки и попали на видео

    Брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в российском алкомаркете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости