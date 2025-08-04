Стало известно о попытках поместить Ивана Краско в хоспис

Директор Смородинов: Актера Ивана Краско пытаются определить в хоспис

Директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов сообщил о попытках определить актера в хоспис. Его цитирует «Абзац».

Известно, что госпитализированный Краско находится в тяжелом состоянии. По словам Смородинова, раньше за артистом ухаживали сыновья, однако теперь ему требуется помощь медиков. По этой причине 94-летнего актера пытаются определить в хоспис или Дом ветеранов сцены.

«Сейчас его ожидает дополнительное обследование. У него запредельный возраст. Он почти ничего не видит и слышит через раз», — добавил Смородинов.

Издание уточняет, что у актера обнаружили рак. Кроме того, за последние годы он перенес инфаркт, два микроинсульта и коронавирус.

1 августа стало известно, что Краско доставлен в реанимацию. Вячеслав Смородинов рассказал, что он обратился за помощью в несколько Домов ветеранов сцены, куда можно определить артиста, однако во всех учреждениях ответили отказом. Смородинов пояснил, что для этого нужно «оставлять недвижимость», которой у Краско нет.