Украинский футболист сбежал со сборов команды в Европе

Украинский футболист «Кривбасса» Омельченко сбежал со сборов команды в Европе

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» (Кривой Рог) сообщил, что его вратарь Игорь Омельченко сбежал из расположения команды на сборах в Словении. Об этом сообщается на странице команды в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В клубе заявили, что 19-летний футболист отказался возвращаться на Украину. В «Кривбассе» отметили, что контракт голкипера действует еще год. Руководство подчеркнуло, что продолжает принимать меры для возвращения футболиста в расположение команды и взаимодействует с соответствующими органами по данному вопросу.

В прошлом сезоне Омельченко провел 25 матчей за юношескую команду «Кривбасса». Он не играл за основную команду.

Ранее футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины. В клубе заявили, что Сидоров находился в аренде в команде «Колос», которая завершилась 30 июня, после того как «Металлист» уехал на заграничные сборы.