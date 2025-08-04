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11:52, 4 августа 2025Наука и техника

Умер космонавт Мусабаев

Умер летчик-космонавт Талгат Мусабаев
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Умер летчик-космонавт Талгат Мусабаев. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний», — говорится в сообении.

Мусабаев родился в январе 1951 гла в селе Каргалы Алма-Атинской области Казахстанской ССР. Трижды Герой России совершил три полета на околоземную орбиту. В космическом пространстве космонат провел более 341 дня.

Ранее американский корабль Crew Dragon, в экипаже которого находится российский космонавт Олег Платонов, пристыковался к Международной космической станции.

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