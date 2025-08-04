В России упразднят фигурирующую в деле о хищении более миллиарда рублей организацию

Хинштейн: «Корпорацию развития Курской области» упразднят

Корпорацию развития Курской области, фигурирующую в деле о хищении более одного миллиарда рублей бюджетных средств, упразднят. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в ходе заседания областного правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Чиновник выразил мнение, что после инцидента с мошенничеством «почистить карму» корпорации будет невозможно. Хинштейн также подчеркнул, что организация взяла на себя ряд не свойственных ее деятельности функций. «Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов», — сказал он.

Корпорация развития Курской области была создана в июне 2012 года решением тогдашнего губернатора региона Александра Михайлова. Организация выступала единым оператором по работе с инвесторами. В июне 2025 года экс-главу области Алексея Смирнова и других местных чиновников обвинили в растрате более миллиарда бюджетных средств, выделенных через корпорацию на создание опорных пунктов для пограничной службы и фортификационных сооружений.

Позже также стало известно, что Алексей Смирнов дал показания против бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта, преемником которого являлся. 7 июля министра нашли без признаков жизни в кустах возле парковки в подмосковном Одинцове.