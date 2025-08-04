Джонсон: Украина находится на последнем издыхании,она долго не протянет

Ситуация на поле боя критическая, Украина находится на последнем издыхании и долго не протянет. Перспективы Киева оценил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они на последнем издыхании. Я думаю, что по мере приближения конца 2025 года их положение станет еще более безнадежным. Вполне возможно, что они падут гораздо раньше», — сказал Джонсон.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что Россия была готова завершить конфликт на Украине спустя полтора месяца после начала специальной военной операции (СВО), поскольку выдвинула четкие для этого требования, но западные страны не позволили Киеву заключить мир.