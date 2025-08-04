Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:00, 4 августа 2025Интернет и СМИ

В США оценили перспективы Украины

Джонсон: Украина находится на последнем издыхании,она долго не протянет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ситуация на поле боя критическая, Украина находится на последнем издыхании и долго не протянет. Перспективы Киева оценил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они на последнем издыхании. Я думаю, что по мере приближения конца 2025 года их положение станет еще более безнадежным. Вполне возможно, что они падут гораздо раньше», — сказал Джонсон.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что Россия была готова завершить конфликт на Украине спустя полтора месяца после начала специальной военной операции (СВО), поскольку выдвинула четкие для этого требования, но западные страны не позволили Киеву заключить мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боже мой, бедный наш Крым». Тысячи авто и 8 часов в очереди: у Крымского моста образовалась рекордная пробка. Что там творится?

    Стало известно о попытках украинских властей скрыть убийство закарпатского венгра

    В США оценили перспективы Украины

    В МИД Индии ответили на угрозы США из-за импорта российской нефти

    В сербском футбольном клубе заявили о нежелании играть с украинцами

    Лидер партии Макрона захотел переименовать ее и отдалиться от президента

    Военный ВСУ погиб при съемке постановочного ролика

    Раскрыта личность погибшей в Дагестане туристки

    Мужчина обнюхал ягодицы незнакомки и попал за решетку

    Розенбаум вышел на связь после новости о госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости