В «Зените» высказались о штрафе за оскорбительную кричалку про клуб

Александр Медведев назвал кричалку «"Зенит" — позор российского футбола» тупой

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о кричалке «"Зенит" — позор российского футбола». Его слова приводит Telegram-канал «Mash на спорте».

Медведев назвал кричалку бессмысленной и тупой. «А по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказания за это принимают соответствующие органы», — заявил он.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз введет отдельный штраф за оскорбительную кричалку о петербургском «Зените». Ожидается, что первым наказанным клубом станет «Ахмат».

Данная кричалка неоднократно звучала на стадионах от фанатов соперников. В частности, ее озвучивали болельщики «Локомотива» и «Динамо».