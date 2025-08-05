Антоном Миранчуком заинтересовались в клубе РПЛ

Игрок «Сьона» Антон Миранчук вел переговоры с московским «Динамо»

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что полузащитником Антоном Миранчуком заинтересовались в московском «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

«Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны "Динамо". Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба», — заявил Константин. Он добавил, что с «Зенитом» вопрос трансфера россиянина не обсуждался.

Агент Миранчука Владимир Кузьмичев подтвердил «Матч ТВ» переговоры с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом он отказался давать комментарии по итогам встречи.

Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды он провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Контракт россиянина рассчитан до июня 2026-го.