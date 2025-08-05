Черчесов возглавит российский клуб

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавит «Ахмат»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавит грозненский «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров заявил, что «Ахмат» предложил специалисту долгосрочное соглашение и обсуждает с ним детали. «Вечером еще встретимся, проговорим оставшиеся моменты», — добавил он.

Ранее «Ахмат» расстался с главным тренером Александром Сторожуком. Контракт со Сторожуком и его штабом был расторгнут по соглашению сторон.

Сторожук возглавил «Ахмат» в июне. Под его руководством команда провела три матча, потерпев три поражения. Грозненский клуб не набрал очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице.