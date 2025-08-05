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18:15, 5 августа 2025Спорт

Черчесов возглавит российский клуб

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавит «Ахмат»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавит грозненский «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров заявил, что «Ахмат» предложил специалисту долгосрочное соглашение и обсуждает с ним детали. «Вечером еще встретимся, проговорим оставшиеся моменты», — добавил он.

Ранее «Ахмат» расстался с главным тренером Александром Сторожуком. Контракт со Сторожуком и его штабом был расторгнут по соглашению сторон.

Сторожук возглавил «Ахмат» в июне. Под его руководством команда провела три матча, потерпев три поражения. Грозненский клуб не набрал очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице.

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