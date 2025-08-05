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16:17, 5 августа 2025Спорт

«Ахмат» расстался с главным тренером

«Ахмат» расторг контракт с главным тренером Сторожуком
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» расстался с главным тренером Александром Сторожуком. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Контракт со Сторожуком и его штабом был расторгнут по соглашению сторон. «Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — добавлено в заявлении.

Имя нового главного тренера не сообщается. Отмечается, что оно будет объявлено позже.

Сторожук возглавил «Ахмат» в июне 2025 года. Под его руководством команда провела три матча, потерпев три поражения. Грозненский клуб не набрал очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице.

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