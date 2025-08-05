Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:42, 5 августа 2025Путешествия

Двух российских школьниц сбил гидроцикл в бухте Японского моря

Shot: Гидроцикл сбил двух катающихся на сапе школьниц в Приморском крае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Двух катающихся на сапе школьниц сбил гидроцикл в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 5 августа, в селе Рисовая Падь. Двенадцатилетняя и семнадцатилетняя девочки катались на сапе в бухте Троицы в Японском море, когда их сбил гидроцикл.

Материалы по теме:
«Мечтаю прорыдаться, но не могу» Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
18 июня 2021
«Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать» Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами
«Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать»Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами
20 июня 2016

Несовершеннолетних доставили в ближайшую больницу. По предварительным данным, они не пострадали. Водителя водного мотоцикла задержали.

Ранее катер задавил пассажирку гидроцикла во время отдыха в Европе. 43-летняя британка села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее партнер. В это время в море на судне катался их нетрезвый друг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?

    Уехавший в США российский комик рассказал о ставшей калифорнийкой дочери

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью

    Посольство России в Нидерландах оценило пакет американского оружия для Украины

    Зендея прогулялась с собаками с кольцом за 16 миллионов рублей

    Принц Гарри подрался с братом короля Карла III и разбил ему нос

    В Госдуме предложили одну меру для решившихся развестись россиян

    Google посмеялась над провалом Apple

    Двое россиян пообещали помощь и обманули семью бойца СВО

    Боец СВО спас 300 раненых и рассказал о применении ВСУ боеприпасов с содержанием фосфора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости