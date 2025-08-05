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07:51, 5 августа 2025Спорт

Ефимова показала фото в топе с откровенным вырезом

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @pryanya93

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фото в серебряном топе с пайетками с откровенным вырезом. Ефимова рассказала, что находится на винодельне в Геленджике. Пост собрал более семи тысяч лайков.

Ранее Ефимова оценила свое влияние на плавание. По мнению спортсменки, благодаря ей смотреть соревнования пловцов интереснее.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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