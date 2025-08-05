Госдеп отказался предположить дальнейшие действия Трампа после визита Уиткоффа в Москву

Госдеп не знает, что будет делать Трамп после визита Уиткоффа в Москву

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась предположить, какими будут дальнейшие действия президента Дональда Трампа после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Ее слова приводит РИА Новости.

Чиновница отметила, что не располагает информацией и не станет спекулировать относительно того, какой выбор сделает глава Белого дома по предложенному или не предложенному.

«Я этого не знаю и не стану предполагать, что знаю, что президент Трамп сочтет приемлемым», — подчеркнула Брюс. Она добавила, что американский лидер располагает множеством инструментов экономического давления на Россию и ее торговых партнеров, таких как Индия и Китай, однако отказалась «забегать вперед» президента и рассуждать о его дальнейших шагах.

Ранее Трамп заявлял, что Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа. Предположительно, в ходе своего визита спецпосланник президента США попытается убедить российского лидера согласиться на прекращение огня на Украине